Haberler

Kahvaltıda Nefes Borusuna Zeytin Kaçan Kadın Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 4'üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi bir kadın, otel restoranında kahvaltı yaparken nefes borusuna zeytin kaçması sonucu Doç. Dr. Eşref Araç tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da 4'üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi otel restoranda kahvaltı yapan kadının nefes borusuna zeytin kaçtı. Bu sırada restoranda bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, Heimlich manevrasıyla kadını kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

4'üncü Doğu Dahiliye Kongresi'nin düzenlendiği otelin restoranında bu sabah kahvaltı yapan bir kadının nefes borusuna zeytin kaçtı. Program için otelde bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, durumu fark edip, kadına müdahale etti. Doç. Dr. Araç, Heimlich manevrası ile kadını kurtardı. Yaşananlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.