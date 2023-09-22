Kahramanmaraş'taki depremzedelere destek için yurtlar hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor. Hasar gören yurt binalarının bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin hemen ardından kente gelen güvenlik güçleri, arama kurtarma ve destek ekiplerine ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Kahramanmaraş'a çeşitli illerden takviye olarak emniyet, sağlık, arama kurtarma ve çeşitli destek ekipleri geldi.

Depremlerde hasar görmeyen GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilen destek ekiplerinin kentteki görevlerinin sona ermesinin ardından yurtlarda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

11 bin 600 kişi olan kapasitesi, deprem sonrası 2 binanın ağır hasar görmesi sonucu 7 bin 600'e düşen yurtlar, kent merkezi ile Elbistan, Göksun ve Afşin ilçelerinde bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte bulunan bazı yurt binalarının ağır hasar gördüğünü söyledi.

Binaları hasardan dolayı boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade eden Boz, yurt kapasitelerinde 4 bine yakın bir düşüş yaşandığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların depremin hemen ardından hem devletin hem de depremzedelerin hizmetine açıldığını vurgulayan Boz, "Polis, AFAD görevlisi, sağlık çalışanı, hakim, savcı, kriminal şube personelleri, adli personeller, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan şehrimize hasar tespiti için gelen destek ekipleri, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız ve valilerimize yurtlarımız ev sahipliği yaptı. Sadece merkezdeki yurdumuz değil, Elbistan ve Afşin'deki yurtlarımız da bu minvalde şehrimize hizmet etti." diye konuştu.

Az hasarlı yurtlar tamir ediliyor

Destek ekiplerinin görevlerinin sona ermesi ve depremzedelerin de konteynerlere yerleştirilmesinin ardından hafif hasar alan yurt binalarında bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını anlatan Boz, yurtları yeni akademik döneme yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Boz, çalışmaların devam ettiğini ancak depremde ağır hasar gören yurt binaları nedeniyle kapasite eksikliği yaşadıklarını bildirerek, "Bununla alakalı da Bakanlığımız tarafından yurt çalışmamız devam ediyor. İnşallah tespit edilen yerlere modüler yurtlar yapıp şehrimizdeki yurt eksiğini kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz. Bakanlığımız tarafından bir çalışma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.