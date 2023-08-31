Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi kitap oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kadın 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde yaşadıkları felaketi kitap haline getirdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden olmuş, depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, 50 bine yakın vatandaş hayatını kaybetmiş ve yüzbinlerce vatandaş ise bu yıkıcı depremden etkilenmişti.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Ersoy, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde yaşadıkları dramatik olayları 'Deprem Günlüğü' isimli bir kitapta topladı. Bölgenin deprem bölgesi olduğunu ve yaşananların unutulmaması adına bu kitabı kaleme aldığını dile getiren Ersoy, "Kitabımız 85 sayfa olarak yayınlandı. Çok detaylara inmedim. Okul çağındaki ilkokul ortaokul çağındaki insanlara da örnek teşkil etsin okusunlar diyerek, çok vahim olan olayları depremdeki dehşet olayları yazmadım. Ona özen gösterdim. O gün, o gece unutulacak gibi değildi. Çocuklarım, eşim ve çevremin yaşadıkları hatıraların unutulmaması adına ve depremde olan dayanışmayı, bir gecede her şeyiniz varken sadece bir çantanızda kaldığınız anı, biliyorsunuz coğrafi olarak deprem ülkesindeyiz bu insanların kulağında bir köşesinde yer etsin istedim tedbirlerini alsın istedim" dedi.

Kitabında sadece insanları yaşadığı olaylara değil hayvanların yasadığı zorluklara da değindiğini söyleyen Ersoy, "Varken yok hale geliyorsunuz. Bu benim için çok önemliydi. Bunun dışında hayvanların durumunu anlattım. Suların durumunu anlattım. Bazı yerlerdeki sularımız aylar sonra geldi bazen hiç olmadı o dönemde deprem döneminde çok kar yağmıştı ve su bulamayan insanlar karları eritip ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Bu tür olayları kaleme aldım. Asrın felaketiydi malum. Alınacak ders çok. İbret alınacak olaylar çok ve bunun akabinde iyi ki varız. İyi ki Türk milletiyiz. İyi ki birbirimize sıkı sıkı sarıldık. İçimizdeki küllenmiş yardımlaşmanın umudun, sevginin ve dayanışmanın tekrar açığa çıktığını depremde öğrenmiş olduk" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ