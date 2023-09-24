Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde saat 14.00 sularında meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam