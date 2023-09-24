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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde saat 14.00 sularında meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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