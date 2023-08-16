Kahramanmaraş'ta tır-otomobil çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı
Yaşam Haberleri
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen tır-otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
D.M.K. (46) yönetimindeki 46 AGM 441 plakalı otomobil, Hüyüklü Mahallesi'nde S.A. idaresindeki 55 PP 344 plakalı tır ile çarpışarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki yolculardan Y.K. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü D.M.K. ile araçtaki Z.K. (68) K.K. (19), S.E.K. (11) ve E.K. (7) yaralandı.
Ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.M.K ile Z.K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü S.A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.