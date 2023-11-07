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Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında 3 bin ton pamuk yandı ve soğutma çalışmalarının 24 saatten fazla süreceği belirtildi.