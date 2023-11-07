Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında 3 bin ton pamuk yandı ve soğutma çalışmalarının 24 saatten fazla süreceği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA YANGINI (3)
KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tekstil fabrikasının deposunda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangına; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 45 personel 28 araçla müdahale ederken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de arazözleri ve yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında 3 bin ton pamuğun yandığı öğrenildi. Öte yandan, pamuğun söndürülmesinin çok zor olduğu, bu nedenle soğutma çalışmalarının 24 saatten fazla sürmesinin beklendiği belirtildi.