Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kırsal Kılılı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda çıkan ve büyüyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 20 saatte kontrol altına alındı.
Yangını söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 28 araç, 45 personel, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz, 4 su tankı ve ilk müdahale aracı ile 16 personel ve çeşitli iş makineleri katıldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.