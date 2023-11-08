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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, 20 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.