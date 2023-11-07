Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine Türkoğlu ve Kahramanmaraş'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekstil fabrikasının deposundaki yangında 3 bin ton pamuk zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ