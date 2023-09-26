Kahramanmaraş'ta Tarım Aracı Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu Mehmet Demirci hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Demirci'nin kullandığı tarım aracı, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Ekinözü ilçesi girişinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam