Kahramanmaraş'ta Sürücülere Dondurma İkramı

Kahramanmaraş'a gelen sürücülere bir firma tarafından dondurma dağıtıldı. Firma yetkilisi, şehrin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla 2 tona yakın dondurma dağıttıklarını belirtti. Sürücüler ise dondurma ikramını görünce şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.