Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde yer alan ağaçlar zarar gördü. Şehrin bazı noktalarında dolu yağışı görüldü ve bazı yerleşim yerlerinde zemin beyaza büründü. Trafikte ilerlemekte zorluk yaşandı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yüksek kesimlerde yer alan ağaçlar zarar gördü.

Akşam saatlerinde kentte etkili olan sağanak bazı noktalarda doluya dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinde yer alan bazı yerleşim yerlerinde zemin adeta beyaza büründü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bazı yollar şiddetli yağmur yağışı sonrası adeta göle döndü. Trafikte yol alan araçlar göllenme nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Dolu nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

Yağış anlarını kayıt altına alan bir vatandaş, "Birden bire müthiş bir yağış başladı Allah korusun. Yarım saatten uzun bir süredir yağış devam ediyor. Evden dışarı çıkamıyorum yollar kapanmış. Birden bire ne olduysa olmuş yarım saat içerisinde" dediği anlaşılıyor.