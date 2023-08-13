Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Bunaltıyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte hava sıcaklığı gölgede 43 derece ölçülürken kent merkezindeki termometreler 51 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar güneşten korunmak için havlu gibi malzemeler kullanırken bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkili olacağını belirtti.