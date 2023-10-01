Kahramanmaraş'ta Polis Memurunun Konteynerinde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, polis memurunun kendi imkanlarıyla yaptırdığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, polis memurunun konteynerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Boztopraklı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evi ağır hasar alan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Doğan'ın kendi imkanlarıyla yaptırdığı konteynerde yangın çıktı. Konteynerde kimsenin olmadığı esnada alev ve dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Konteynerin kullanılamaz hale gelidiği yangının çıkış nedenini araştırılıyor. (DHA)