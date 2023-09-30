Kahramanmaraş'ta Özel Halk Otobüsü ile Belediye Otobüsü Çarpıştı: 9 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü ile B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada belediye otobüs sürücüsü ile otobüslerdeki yolcu konumunda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralı 9 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ