Kahramanmaraş'ta orta hasarlı bina sakinlerinden basın açıklaması

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde evlerinde orta hasar meydana gelen vatandaşlar, belirsizliğini koruyan orta hasarlı binalar ve mikro bölgelendirme diye tabir edilen imara kapatılan alanlarla ilgili yaşanan sorunların giderilmesini istedi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar alan ve 'orta hasar' raporu verilen vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'nda yaptıkları basın açıklaması ile belirsizliğini koruyan orta hasarlı binalar ve mikro bölgelendirme diye tabir edilen imara kapatılan alanlarla ilgili yaşanan sorunların giderilmesini istedi. Grup adına konuşan Vedat Kale, "Ağır kış şartları gelmiş kapıya dayanmıştır. Birçoğumuzun ailesi şehir dışında evlerin akıbetini beklemektedir. Eşyalı bekleyen evlerde eşyalar, eşyasız olan evlerde kapı, pencere, avize, musluk gibi şeyler yağmalanmış, vatandaş bir kez daha mağdur edilmiş. Depremde ailesini, eşini dostunu kaybeden vatandaş depremden sonra da malını kaybetmeye devam etmektedir. Platformun sesini duyan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Kahramanmaraş'a gelerek bu belirsizliklere son vermiştir. Bizler dünkü belediye başkanlarının bir araya gelerek çözüm olarak sundukları şartların ve sürecin takipçisi olacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ