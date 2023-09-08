Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangına 5 arasöz, 3 su tankı, 5 yer ekibi dozer kepçe, 110 personel ve 5 helikopter ile müdahale ediliyor. Alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan yanarak kül olurken, ekiplerin yangına müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.