Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangına 5 arasöz, 3 su tankı, 5 yer ekibi dozer kepçe, 110 personel ve 5 helikopter ile müdahale ediliyor. Alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan yanarak kül olurken, ekiplerin yangına müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.
Kahramanmaraş'ta orman yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri hızla yangının çıktığı alana giderek söndürme çalışması başlattı. Yangına ekipler, 10 arazöz 4 su tankı, 3 yer ekibi 5 helikopter, 1 dozer, 1 greyder ve 3 iş makinasıyla müdahale ediyor.