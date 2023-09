Kahramanmaraş'ta Nostaljiyi Yaşatan Konteyner Kafe

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan iş yerlerinin yerine kendi imkanlarıyla yaptıkları konteyner kafede nostalji tutkusu olanları ağırlayan bir çift, kitap okumayı seven, sohbet etmeyi seven, kahve içmeyi seven herkesi kafele bekliyor.

Kahramanmaraş'ta karı koca depremde yıkılan iş yerlerinin yerine kendi imkanları ile yaptıkları konteyner kitap kafede nostalji tutkusu olanları ağırlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi'nde konteynerden yaptıkları kitap kafeyi hizmete sunan Neriman Orman (24) ile Sabahattin Orman (28) çifti, Nostalji tutkusu olanları, kitap okumayı, sohbet etmeyi, kahve içmeyi seven herkesi kitap kafeye beklediklerini söyledi.

Kendi emekleri ve çabalarıyla güzel bir kafe oluşturduklarını söyleyen Sabahattin Orman, "5 yıldır işlettiğimiz iş yerimiz depremde yıkıldı. ve şu an konteynerden bir kitap kafe yaptık. ve bunu kendi emeklerimizle, kendi çabamızla, eşimle beraber, müşterilerimizle beraber çok güzel bir kafe oluşturmaya çalıştık. İnsanların gelip kendilerini dinleyebileceği, kafalarını dinleyebileceği, kitaplar okuyabileceği, müzik dinleyebileceği, gelip burada saz çalabileceği bir ortam oluşturmaya çalıştık. Kitapları seven, edebiyatı seven, huzuru seven, kendisini tanımak isteyen insanların uğrak mekanı onuncu köyün yolcuları. Genelde eşimle birlikte beraber kitap okuyoruz. Burada beraber şiir okuyoruz, sohbetler ediyoruz, müşterilerle ilgileniyoruz. Kahveleri eşim yapıyor, çayı eşim yapıyor ve ben servis yapıyorum. İnsanlar bunaldığında sıkıldığında konuşmaya ihtiyaçlar olduğunda ben ve eşim oturup sohbetler ediyoruz samimi duygularımızla" dedi.

Nostalji tutkusu olanların özellikle geldiğini söyleyen Neriman Orman, "Burayı eşimle birlikte işletiyoruz. Daha önce dükkanımız vardı. Orası yıkıldığı için şu an burayı işletiyoruz. Burayı ise kendi çabamızla, kendi emeklerimizle ve arkadaşlarımızın yardımıyla konteynerden kitap kafe oluşturduk. İçinde eski dükkanımızdan kalma nostaljik eşyalarımız var. Birçoğu burada olmasa da arkadaşlarımızın bize hediye olarak getirdiği kitaplarımız var. Burada olmak bana mutluluk veriyor. Ayrıca buraya gelen arkadaşlarımız bizim sohbetimiz için geliyor. Onlar bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz. Nostalji tutkusu olanlar özellikle buraya geliyor. Kitap okumayı seven, sohbet etmeyi seven, kahve içmeyi seven herkesi köyümüze bekliyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ