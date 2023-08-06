Kahramanmaraş'ta Nalbant Ustası Baba Mesleğini Sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta nalbant ustası, 20 yıldır baba mesleği olan nalbantlığı sürdürüyor.

Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki 4 çocuk babası Ökkeş Kamalak, babasının vefatından sonra işi devralarak, ilçe ve köylerdeki atların nal ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

Çakıroğlu Mahallesi'nin tek temsilcisi olduğunu söyleyen Kamalak, "Yaklaşık 20 yıldır babamın yanında, demircilik işine başladım. Babam rahmetli olduktan sonra da bu iş bana kaldı. Yanımda herhangi bir çırağım ve yardımcım olmadığı için biraz zorlanıyorum. Bu işi Çakıroğlu'nda yapıyorum. Civar köylerden de atların nal ihtiyaçları burada karşılanıyor. Bunun yanında balta, kürek, kazma için de buraya geliyorlar" dedi.

"Herkesin elinde bir zanaat olsun" diyen Kamalak, "Osmaniye, Düziçi ilçesi, Türkoğlu ve köylerdeki atların nalbant ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bu civarlarda köyümüzde tek nalbant işlerini ben yapıyorum. Ben bu işe devam etmek istiyorum. Her zaman bu zanaat altın bir bileziktir. Yeni nesil ne yazık ki artık bunları tercih etmiyor. Burada tek biz kaldık" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ