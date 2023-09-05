Kahramanmaraş'ta metruk bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan metruk bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Metruk evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta metruk bir evin çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesinde bulunan metruk bir evin çatısında çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından evin çatısında çıkan yangını kontrol altına aldı.
Depremlerden dolayı hasar alan evin boş olması muhtemel faciayı önlerken, korku ve paniğe neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metehan Nazlı - Yaşam