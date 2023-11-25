Kahramanmaraş'ta Kanalizasyon Çalışması Sırasında Doğal Gaz Sızıntısı
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Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen sızıntı üzerine ekipler müdahale etti. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, sızan borunun tamiri için çalışmalar başlatıldı.
Kanalizasyon çalışması doğalgaz sızıntısına neden oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz sızıntısı oldu. Ekipler müdahaleye başladı.
Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusunda sızıntı oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Gaz sızan borunun tamiri için ekipler çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam