Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçesinde kağıt farikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde bulunan kağıt fabrikasının atık bölümünde meydana geldi. Fabrikadaki alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, Yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

Ekiplerin yangın kontrol altına almak için çalışması sürüyor.