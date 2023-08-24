Kahramanmaraş'ta Hızlı Müdahaleyle Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 50 dekar alan zarar gördü.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Ahır Dağı'ndaki ormanlık arazide çıktı. Ormanlık alandaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 8 arasöz, 4 su tankı, 1 helikopter, 2 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 50 dekar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam