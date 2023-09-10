Kahramanmaraş'ta Güvenlik Korucusu Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir güvenlik korucusu, sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan korucu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde Mehmet Bozokul (53), dalgıç pompasının temizliğini yapmak için girdiği sulama kanalında elektrik tellerinin suyla temas etmesi üzerine akıma kapıldı.

Bozokul, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Bozokul, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.