Kahramanmaraş'ta Gönüllülerden Depremden Etkilenen Hayvanlara Mama Desteği

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, depremden etkilen hayvanlara ve sokak hayvanlarına mama desteği verdi. Gönüllüler, parklara, ağaç diplerine, araba yanlarına ve yol kenarlarına süt ve mama bırakarak hayvanları besledi. Duyarlılık çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, depremden etkilen hayvanlara ve sokak hayvanlarına mama desteği verdi.

Kahramanmaraş'ın mahallelerini gezen gönüllüler, parklara, ağaç diplerine, araba yanlarına ve yol kenarlarına süt ve mama bıraktı. Depremden etkilenen ve sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten gönüllüler, hayvanları kendi elleriyle besledi.

Gönüllülerden Şeyma Nur Fırtına," Kahramanmaraş'ta depremden en çok etkilenen mahallelere gelerek parklara, ağaç diplerine yol kenarlarına mama ve süt bıraktık. Çok fazla hayvan var mamayı bıraktığımızda hemen gelip yemeye başladılar. Bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum herkesi. Özellikle sıcak havalarda susuz bırakmayalım" dedi.

Gönüllülerden Muhammet Karakoyun ise "Depremden etkilenen sahipsiz kalan birçok hayvan için harekete geçtik. Kahramanmaraş'ın birçok mahalle ve sokaklarına mama ve süt bıraktık. İnşallah biz elimizden geldiğince bu etkinliği devam ettireceğiz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ