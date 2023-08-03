Kahramanmaraş'ta Gelin Arabası Yerine Motosiklet Tercihi

Kahramanmaraş'ta evlenen bir çiftin, gelin arabası yerine motosikleti tercih etmesi dikkat çekti. Çiftin yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta evlenen bir çiftin, gelin arabası yerine motosikleti tercih etmesi dikkat çekti. Çiftin yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Evlilik yolunda önemli bir adım atan çiftin gelin arabası yerine motosikleti tercih etmesi dikkat çekti. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarı'nda gelin ve damadın motosiklet üzerindeki görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O görüntüler büyük ilgi uyandırdı. - KAHRAMANMARAŞ