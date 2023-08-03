Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Gelin Arabası Yerine Motosiklet Tercihi

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ta evlenen bir çiftin, gelin arabası yerine motosikleti tercih etmesi dikkat çekti. Çiftin yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta evlenen bir çiftin, gelin arabası yerine motosikleti tercih etmesi dikkat çekti. Çiftin yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Evlilik yolunda önemli bir adım atan çiftin gelin arabası yerine motosikleti tercih etmesi dikkat çekti. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarı'nda gelin ve damadın motosiklet üzerindeki görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O görüntüler büyük ilgi uyandırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title