Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kahramanmaraş'ta Fırtına Nedeniyle Evlerin Çatıları Zarar Gördü

Kahramanmaraş'ta Fırtına Nedeniyle Evlerin Çatıları Zarar Gördü

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli fırtına 25 haneli mezrada bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı. Elbistan'da öğlenden sonraki sağanak ve şiddetli fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli fırtına 25 haneli mezrada bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı.

Elbistan'da öğlenden sonraki sağanak ve şiddetli fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Uncular Mahallesi'nin Akkaya mezrasında fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Fırtına nedeniyle araçlarda da hasar oluşurken AFAD ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespiti yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Yaşam

Kahramanmaraş Elbistan Fırtına Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title