Kahramanmaraş'ta Down Sendromlu Çocuklar Oyun Salonunda Eğlendi

Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar, oyun salonunda doyasıya eğlendi.

Down sendromuna sahip bireyleri motive etmek, toplumda yer alan diğer insanlarla kaynaşmalarını sağlamak, gündelik yaşantıya adapte olmalarını kolaylaştırmak için Kahramanmaraş'ta özel bir etkinlik düzenlendi. Merkez Onikişubat ilçesinde oyun salonuna gelen down sendromlu çocuklar, kendileri için tahsis edilen salonda konsol oyunu oynayarak doyasıya eğlendi.

"Yavrularımızın sosyal faaliyetlere katılmasını önemsiyoruz"

Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu çocukların eğitim koordinatörü Hasan Hüseyin Çetinay, özel çocukların sosyalleşmesi için bu şekilde bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, "Bu eğitime çağrıldığımızda çok mutlu olduk. Normal gelişim gösteren yavrularımızın bu tür faaliyetlere katılması bizim yavrularımızın katılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim de yavrularımızın sosyal, kültürel, akademik ve bütün gelişim alanlarında faaliyetlere katılmasını önemsiyoruz. Bizler okul içerisinde de sadece akademik gelişimlerini değil, bütün gelişim alanları ile ilerlemelerini sağlayacak etkinliklere imza atıyoruz. Okul dışındaki bu tür faaliyetlerle çocuklarımızın sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

"Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor"

Anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan iş yeri sahibi Harun Çam ise "Onlar çok güzel insanlar. Kalpleri ile kalplerindeki saflıkla temizlikleri ile böyle bir etkinlik yapmak bize çok büyük mutluluk verdi. Onların yüzlerindeki tek bir tebessüm bile bizleri kahkahalara boğuyor. Bu şekildeki etkinlikler bu özel çocuklarımız için aynı şekilde devam eder. Yaptığımız bu organizasyon için çok mutluyuz. Bu çocuklarımızı böyle oynarken, mutlu olduklarını görmek bizlere de mutluluk veriyor." diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ