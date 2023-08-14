Kahramanmaraş'ta Dönerci Ustaları Sıcaklarla Mücadele Ediyor

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta dönerci ustaları, yüksek sıcaklar ve ocak sıcaklarıyla mücadele ederek mesleklerini sürdürüyor. Günlük 12 saate yakın döner ocağının başında çalışan ustalar, zorlu şartlara rağmen vatandaşlara hizmet veriyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Kahramanmaraş'ta dönerci ustaları, ekmek parası için bu sıcaklara dayandıklarını belirtiyor.

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta dönerci ustaları bunaltıcı sıcakların yanı sıra ocak başında yüksek sıcaklarla baş ederek, mesleklerini zor şartlar altında sürdürüyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından şimdi de Basra sıcakları Kahramanmaraş'ı etkisi altına aldı. Ülke genelinde yaşanan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, eyyam-ı bahur ve Afrika sıcaklarının yurdu terk ettiği ve yerini Güneydoğu Bölgesi tarafından gelen Basra sıcaklarının aldığı açıklandı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarda Kahramanmaraş'ta dönerci ustaları 40 dereceyi aşan sıcaklıkların yanı sıra 70-80 dereceyi bulan ocak sıcakları ile mücadele ediyor.

Günlük 12 saate yakın döner ocağının başında mesai harcayan ustalar, aşırı sıcaklar ve ocak sıcağına rağmen vatandaşlara hizmet veriyor. Hava şartlarının kendilerini çok zorladığını ancak ekmek parası için mecburen bu sıcaklara dayandıklarını belirten ustalar, gayelerinin en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söylediler.

"75 dereceyi aşağı yukarı görüyoruz"

Sıcak havaların kendilerini perişan ettiğini ancak 2 ocak ustası ile dinlenerek çalıştıklarını kaydeden Fatih Gümüşkaya, "Kahramanmaraş'ta 44-45 derece sıcaklık var. Bizim de içerisinde bulunduğumuz alana ocağın sıcağı vurduğundan 75 dereceyi aşağı yukarı görüyoruz. Mesleğimiz işte ekmek için. İster istemez zorluyor, su tüketimini çok yapıyoruz yoksa enerji kaybediyoruz. Kahramanmaraş'ın çevresinde yıkım olduğu için arazi görevi görüyor ve ister istemez sıcak oluyor. Yüksek binalar olsaydı bu kadar sıcak olmazdı, bina olmadığı için ve burası ahşap olduğu için sıcak oluyor" dedi.

Bir diğer dönerci ustası Aydın Dut ise, "Sıcaklıklar 40-45 derece oluyor, ocağın karşısında ise 50 ve 55 dereceyi buluyor. Biraz zorlanıyoruz tabi sonuçta ekmek parası. Kimi madende kimisi ise ateşin başında çalışıyor. Sonuçta ekmek parası herkes işini yapıyor. Daha önce böyle bir sıcak olmamıştı, bu yıl daha çok sıcak oluyor. Yapacak bir şey yok mevsim yaz, sıcaklıklar devam edecek" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ