Kahramanmaraş'ta depremzedelerin geri dönüşleri için yol masrafı belgesi düzenlenecek

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşların geri dönüşleri kapsamında 'yol masraf belgesi' düzenlenerek geri dönüşlerin sağlanacağını duyurdu.

AFAD, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.