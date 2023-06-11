Kahramanmaraş'ta depremzedelere sokak hayvanlarından da destek

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sivil toplum kuruluşlarının sokak hayvanlarına desteği sürüyor. TÜMKİAD üyeleri, kırsal bölgeler başta olmak üzere belirledikleri noktalara bugüne kadar 500 kilogram mama bıraktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sivil toplum kuruluşlarının sokak hayvanlarına desteği sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte insani yardım çalışmaları devam ederken, sokak hayvanları da unutulmadı.

Bu kapsamda Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) üyeleri, kırsal bölgeler başta olmak üzere belirledikleri noktalara bugüne kadar 500 kilogram mama bıraktı.

Dernek üyeleri ayrıca sıcak havalarda sokak hayvanlarının kolay şekilde mama ve suya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, AA muhabirine, depremin ilk haftalarında insani yardım çalışmaların da görev aldıklarını ancak daha sonra sokak hayvanlarının da zor durumda olduğunu görünce bu konuda üyelerini görevlendirdiklerini söyledi.

Depremin insanlar gibi hayvanları da çok etkilediğini belirten Eliaçık, şunları kaydetti:

"Özellikle depremin yıkıcı etkisinin bulunduğu bölgelerde dağıtımlar yapıyoruz. Depremden sonra sokak hayvanlarının yanı sıra evcil hayvanlarında sahiplerinin vefat etmesi veya hayvanların sokakta kalmasından dolayı biz böyle bir kampanya başlattık. İnsan yaşamının az olduğu bölgeleri özellikle tercih ediyoruz. Eskiden buralarda insan yaşamı vardı, onlar besliyorlardı belki ama şu anda hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Biz de bu açığı kapatmak için çalışıyoruz."