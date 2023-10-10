Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Su Sıkıntısı Çekiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıldır su sıkıntısı çeken depremzedeler çözüm bekliyor. Depremzede Erdal Çiftçi, "Araçlarla buradaki 1 tonluk bidonlarımıza su taşıyoruz. İçtiğimiz su mazotumuzu karşılamıyor. Araçla getir götür bize eziyet oluyor. Kurtlu bidonların içerisindeki suları kullanıyoruz" dedi. Feyzi Aksu ise "Benim evde şebeke suyu var yalnız 2 gün gelirse 2 gün gelmiyor. Gelmediği zamanlar sepetli motorum var onunla getiriyorum. Tazyikli su da gelmiyor. Su motoru çalıştırıyorum. Elektrik parası da fazla geliyor. Kahramanmaraş merkezine 3 kilometre olmasına rağmen yapılamıyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'nde bazı evlerde su sıkıntısı yaşanıyor. Abone olmasına rağmen susuzluk çektiğini belirten Erdal Çiftçi, şunları söyledi:

"ABONELİĞİMİZ VAR SUYUMUZ YOK"

"Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Dereli Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 1 yıldır su aboneliğimizi aldık 1 yıldır suyumuz yok. Depremden bu yana da burada ikamet ediyoruz. Araçlarla buradaki 1 tonluk bidonlarımıza su taşıyoruz. İçtiğimiz su mazotumuzu karşılamıyor. Araçla getir götür bize eziyet oluyor. Kurtlu bidonların içerisindeki suları kullanıyoruz. Ayrıca tekrardan küçük bidonlarla içme suyunu dağlara gidip oradaki doğal sulardan alıp temin ediyoruz. Kış ayında kar olduğunda araçlarla buraya nasıl su çekeceğimizi düşünüyoruz şu an.

"1 TON SUYU DOLDURMAK 600 LİRAYA MAL OLUYOR"

Bize her 1 ton suyu doldurmak 600 liraya mal oluyor. Aracımızda 300 litrelik bir su bidonumuz var burada da 2 tonluk bidonumuz var. 6 defa, 7 defa gidip bunları doldurmak için su temin etmeye çalışıyoruz. Su aboneliğimiz var şebekemiz bağlı değil. Tüm yetkililere hemen hemen 1 yıldır ayda 2 defa, 3 defa olmak kaydıyla gittik derdimizi anlattık. Bize ödenek olmadığını söylediler. Biz 1 yıldır burada özellikle de depremden sonra çok aşırı su sıkıntısı çekiyoruz. Çocukların duş almasını, temizliğimizde, hijyenimizde aşırı derecede sıkıntı yaşıyoruz. Zaten bidonlarda duran su belli bir müddet sonra sapsarı oluyor, kullanılmaz halde oluyor. Yetkilerden destek bekliyoruz."

"ELEKTRİK PARASI FAZLA GELİYOR"

Feyzi Aksu ise "Benim evde şebeke suyu var. Yalnız 2 gün gelirse 2 gün gelmiyor. Gelmediği zamanlar sepetli motorum var onunla getiriyorum. Tazyikli su da gelmiyor. Su motoru çalıştırıyorum. Elektrik parası da fazla geliyor. Kahramanmaraş merkezine 3 kilometre olmasına rağmen yapılamıyor" dedi.