Kahramanmaraş'ta Depremzedeler Cumhuriyetin 100. Yılı İçin Kortej Yürüyüşü Düzenledi

Kahramanmaraş'taki konteyner kentte yaşayan depremzedeler, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle kortej yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe her yaştan insan katıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Kahramanmaraş'taki konteyner kentte depremzedeler kortej yürüyüşü düzenledi.

6 Şubat depreminin merkezi olan Kahramanmaraş'ta Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dulkadiroğlu ilçesi Necip Fazıl Konteyner Kent'te yaşayan depremzedeler de Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Konteyner kentteki alanda toplanan depremzedeler, ellerindeki Türk bayrakları ile kortej yürüyüşü düzenledi. 7'den 70'e her yaştan insanın katıldığı yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Depremzede Kıyafet Kılınç, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun bütün insanlığa. Savaşların son bulmasını ve biz de hayırlısı ile buradan evlerimize yerleşmek istiyoruz" dedi.

Songül Kılıç isimli depremzede ise, "Çok mutluyuz bu zamana geldiğimiz için. Atatürk'ün bize sağladığı her şey için mutluyuz. Milli beraberliğimizin hiç bozulmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ