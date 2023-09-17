Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan iş yeri, Osmanlı döneminden kalma geleneksel çarık üretimine devam ediyor

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir iş yeri, konteyner çarşıda Osmanlı döneminden kalma geleneksel çarık üretimine devam ediyor. Esnaf, ayrıca ortopedik ayakkabı üretimi de yaparak hem geleneği yaşatıyor hem de depremde yaralanan vatandaşlara ihtiyaç duydukları ayakkabıları sağlıyor.

Osmanlı döneminden kalma kültürü konteynerde yaşatıyor

Depremden sonra ortopedik ayakkabıya talep arttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan esnaf, konteyner çarşıda Osmanlı döneminden kalma geleneksel çarık üretimini devam ettiriyor.

Kahramanmaraş'ta esnaf Kamber Horasan'ın ayakkabı üretimi yaptığı Hayrullah Mahallesinde bulunan dükkanı 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Depremden sonra gelen zorluklar nedeniyle işi bırakmak istese de, müşterilerinden gelen yoğun talep sonrası kolları sıvadı.

Üretime tekrardan başlama kararı alan Horosan, depremden yaklaşık 3 ay sonra merkezde bulunan konteyner çarşıda iş yerini faaliyete geçirip, geleneksel çarık üretimine kaldığı yerden devam ediyor.

Ayrıca ortopedik ayakkabı üretimi de yaptığı dükkanda hem geleneği yaşatıyor, hem de depremde ayaklarından yaralanan vatandaşlara ihtiyacı olan ortopedik ayakkabıları üretiyor.

Geleneksel deri çarık üretimini konteyner çarşıda bulunan iş yerinde ürettiklerini söyleyen esnaf Kamber Horasan, "Bizim iş yerimiz Hayrullah mahallesindeydi. 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Yıkıldıktan sonra aradan üç ay geçti ve biz konteynere yerleştik. Burada geleneksel deri çarıklarımızı, ortopedik ayakkabılarımızı üretmeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz hayatta tutunmaya çalışıyoruz. 20 yıldan beri devam ettiriyorum ben bu işi. Çarıklarımızın yapım aşaması ise dışarıda kesim makinemiz var. Kesimini yaptıktan sonra yüz kısımlarını işletiyoruz. Sonrasında dikişlerini yaptırıyoruz. Kalıba çektikten sonra toptan ve perakende şeklinde müşterilerimize gönderiyoruz" dedi.

Müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine bırakmak istediği işe tekrardan sarıldığını dile getiren Horasan, "Şehir dışında da müşterilerimiz var. Osmaniye'de Hatay'da olsun müşterilerimiz çok. Özellikle bu müşterilerimizin isteği üzerine biz bu işe devam ettik. İfadelerini kullandı.

"Deprem sonrası ortopedik ayakkabıya talep arttı"

Depremde yaralanan ve iyileşme sürecinde olan vatandaşların ortopedik ayakkabıyı tercih ettiğini vurgulayan Horasan, "Deprem sonrası ortopedik ayakkabıya talep deprem öncesinden daha fazla. Deprem öncesi haliyle müşterimiz azdı. Depremden sonra ister istemez depremde yaralanan kişilerin ayakları iyileşme aşamasında. Doktorlarımız sağ olsun gönderiyorlar bize geliyor yönlendiriyorlar. Şu anda hizmet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.