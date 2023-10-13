Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden Merve Yeşim Demirel anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Merve Yeşim Demirel, Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen anma programıyla anıldı. Programda Demirel için dua edildi ve yakınlarına sabır dileğinde bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Merve Yeşim Demirel, öğrenim gördüğü Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) anıldı.

KAÜ Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı öğrencisi Demirel için Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda anma programı düzenlendi.

Demirel'in oturduğu masaya fotoğrafı ve karanfil bırakıldı.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Onur Atakişi, yaptığı konuşmada, Merve Yeşim Demirel başta olmak üzere depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ezgi Pelin Yıldız da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bölüm olarak öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğrencimizin ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Nurhayat Çelik ise arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Merve Yeşim yaşam dolu, enerjik yapısıyla çevresine hep pozitif enerji oluşturuyordu, onu çok özlüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.