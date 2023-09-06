Kahramanmaraş'ta Depremde Hasar Alan Müstakil Ev Yıkıldı

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan müstakil bir ev gece saatlerinde yıkılma tehlikesi geçirdi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, ev kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yıkılma tehlikesi geçiren ev mahalleliyi ayağa kaldırdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan müstakil bir ev gece saatlerinde yıkılma tehlikesi geçirdi. Bir bölümü öne eğim alan evin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, müstakil ev gece saatlerinde kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan bir müstakil ev yıkılma tehlikesi geçirdi. Evin arkasında bulunan bir başka evden düşen parçalar, tek katlı müstakil evin çatısına düştü. Müstakil eve düşen parçalar evin bir bölümünü göçürürken, evden çıkan sesler mahalle halkını tedirgin etti.

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri evin etrafını çevirerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra gelen yıkım ekipleri, ağır hasarlı müstakil evi kontrollü bir şekilde yıktı.

Yıkılan evin sahibi Erol Baltacı, "Depremden sonra evden ayrılmıştık, girilmesin dediler. Muhtar bilgi verdi, duvar fazla yatmış yıkılacak evinizin yanına gelin diye. Biz de çıktık geldik" dedi.

Olay anında büyük korku yaşayan mahalle sakinlerinden Hacı Ayvacı ise, "Evde otururken ses geldi deprem oluyor zannettim. Bir anda dışarı çıktık bina yavaş yavaş çökmeye başladı. Ekipler geldi, çevirmeye başladılar, orada bir çocuk olsa altında kalırdı. Biz o sesleri duymasak gece birisinin üzerinde kalabilirdi" ifadelerini kullandı.