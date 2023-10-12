Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkım çalışmaları sürüyor

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın yıkımı iş makineleriyle gerçekleştirildi ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını kontrollü olarak sürdürüyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yıkım çalışmaları Dulkadiroğlu ilçesi Rasim Özdenören Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan ağır hasarlı 7 katlı apartmanda devam etti.

İş makineleriyle kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım işlemenin ardından çıkan molozlar ise kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.