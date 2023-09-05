Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak kısmen yıkıldı. Binaların ilk 3 katı patlamanın etkisiyle çökerken diğer katlar ayakta kaldı. Yıkım işlemleri daha sonra iş makinesiyle gerçekleştirilecek.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı, binalar kısmen yıkıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.
Özel bir firmanın uzman ekiplerince, güvenlik önlemleri alınarak, binaların ilk 3 katına 300 kilogram patlayıcı yerleştirildi.
Binaların 3 katı patlamanın etkisiyle çökerken diğer katlar ayakta kaldı.
Binaların daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.