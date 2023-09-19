Kahramanmaraş'ta deprem enkazı yarım bırakıldı iddiası

Hasarlı binanın demirlerinin alınıp enkazın bırakıldığı iddiası

Depremde ağır hasar alıp yıkılan 5 katlı binanın demirlerinin alınıp, enkazının yarım bırakıldığı iddia edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, meydana gelen depremlerde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan binanın enkazının yarım bırakıldığını iddia etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Volkan Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Yüklenici firma tarafından yıkım çalışması tamamlanan binanın enkazının yarım bırakıldığı iddia edildi. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine yarım bırakılan enkazın bir kısmı kaldırılırken, demirlerinin alınıp temelinin bırakıldığı ifade edildi.

Bölgede yaşayan Hayrullah Büyükçapar, "Burada bir bina vardı ve depremde ağır hasar aldı yıkıldı ve enkazı kaldırıldı. Şu anda temeli kalmış, bu şekilde duruyor. Acaba burası ne zaman kapanacak. Gördüğünüz gibi kaldırımda ağır damperli kamyonlar geçiyor. İnsanların geçtiği bölgede herhangi bir yaralanma ya da ölüm olursa kim sorumlu olacak. Bir an önce bu enkazın kaldırıp temizlenmesini ve doldurulmasını istiyoruz" dedi.

Mehmet Sepetçi adlı vatandaş, "Bu civarda esnafım ve sürekli de gelip geçiyoruz. Binanın temelini iyice açmışlar ve güvenlik önlemi de alınmamış. Buradaki amacın ne olduğunu bilmiyoruz. Temelindeki demirlere ulaşmak mı, test yapmak mı? Tekrardan kapatılacağı söylendi ama harabe bir şekilde bekliyor. Şehrin merkezi ve çevrede insanlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Berber esnafı ise, "Enkazı bıraktılar ve gittiler. Yani buradaki demir için bu şekilde bırakıp gittiler. Herkesin çocuğu geçiyor. Enkaz ve aşırı toz var ve daha önce de enkazı bırakmışlardı. AFAD ve Devlet Su İşlerini aradık. Bu alanın kapanmasını istiyoruz. Herkesin çocuğu var. Kimsenin yaralanmasını istemiyoruz" diye konuştu.