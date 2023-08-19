Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Andırın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Andırın'ın Kargaçayırı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına 7 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 80 personel ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar gören ormanlık alanda soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.