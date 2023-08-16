Kahramanmaraş'ta bir çift, 18 yıl yaşadıkları binanın yıkılmasını izledi

(KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)18 yıl yaşadıkları binanın yıkılmasını izlediler

Hatice Çam:

"Her şeyi görünce anılarım gözümde canlandı çok kötü oldum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çift, meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan binalarının yıkımını üzüntü içerisinde takip ettiler.

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah mahallesindeki 3 bloklu 60 Evler sitesinin orta bloğu 6 Şubat 04: 17'de meydana gelen depremde yıkıldı. Zeminde oluşan sıvılaşma sonucu yıkıldığı iddia edilen binada 38 kişi yaşamını yitirmişti.

Deprem sonrası sitenin iki bloğu ise ağır hasar aldı. Binalarının yıkılacağı haberini alan Çam ailesi de 18 yıl yaşadıkları mahalleye gelerek binanın yıkılışını hüzünle seyretti.

Ağır hasar alan binalarının yıkılışını üzülerek izlediklerini ifade eden Mustafa Çam, "Burası 3 bloktu toplam 51 dairemiz vardı orta blok tamamen çöktü komşularımız gitti abim ve yengem rahmetli oldu. Anılarımız vardı 2006 yılından beri oturuyorduk ve her şeyimiz bir anda gitti şükür biz sağ kurtulduk ama komşularımıza üzülüyoruz. 18 yıldır çocuklarımız burada doğdu ve büyüdü. Artık bu saatten sonra son anılarımızı üzülerek izliyoruz gidecek. Yerinde dönüşüme başvurduk ve inşallah yerinde yapılıp komşularımız ile tekrar yaşarız" diye konuştu.

3 bloklu binanın ortasındaki bloğunun yıkımına neden olan zeminin de biriken su ve sıvılaşmadan kaynaklandığını tahmin ettiklerini söyleyen Çam, "Şuanda biz otağı çadırlarında kalıyoruz. İş yerim de yıkıldı. Başa geri döndük rabbim tekrardan eski günlerimize döneriz umut ediyorum. Biz orta bloğun yıkılmasından dolayı yapan müteahhitlerden davacı olduk. Binada kolon kesme falan olmadı. Ön kısmı temel bir metre aşağı çökmüş. Nedeni ise zeminde sıvılaşma olması. Asansör boşluğunda su varmış o su ön tarafına aktığından dolayı bina zaten bizin binanın üzerine devrilerek çöktü. Biz aşağı inince binanın yıkıldığından haberim oldu" dedi.

Anılarının gözünde canlandığını söyleyen Hatice Çam ise, "Yaşantılarımızdan bir anımız kaldı. Dokunsalar ağlayacağım. Bugün de yıkıldığını görünce buraya geldik. Küçük kızımın dolabını balkona bırakmış yer ayarlamıştım. Her şeyi görünce anılarım gözümde canlandı çok kötü oldum" ifadelerini kullandı.