Kahramanmaraş'ta Balık Kuşbaşı, Hamburger ve Köfte İlgi Görüyor

Kahramanmaraş'ta bir restoranda yapılmaya başlanan balık kuşbaşı, hamburger ve köfte ilgi görüyor. Sağlık uzmanlarının haftada en az 2 kere tüketilmesi gerektiğini söylediği balık, Kahramanmaraş'ta farklı şekillerde sunulmaya devam ediyor. Balık kuşbaşısı, balık severler tarafından beğeniliyor ve çocukların balık alışkanlığı kazanması için iyi bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ta balık köfte, balık kuşbaşı ve balık hamburger ilgi görüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir restoranda yapılmaya başlanan balık kuşbaşı, hamburger ve köfte ilgi görüyor.

Sağlık uzmanlarının haftada en az 2 kere tüketilmesi gerektiğini söylediği balık, Kahramanmaraş'ta farklı şekillerde sunulmaya devam ediyor. Daha önce balık burger gibi sunumlarla balık alışkanlığının arttırıldığı Kahramanmaraş'ta bu sefer de balık kuşbaşı servisleri başladı.

Ustalar, yeni keşfettiği balık kuşbaşını gelen müşterilerine sunuyor. Sadece somon balığından yapılan balık kuşbaşı, balık severler tarafından da tam not alırken, aynı zamanda çocukların balık alışkanlığı kazanması için de iyi bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

"Balık alışkanlığı açısından tercih ediliyor"

Balık kuşbaşısının beğenildiğini ifade eden Mahmut Sarı, "Deprem sürecinde biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. İhtiyacı olan insanlara elimizden geldiğince yardım ettik ondan sonra da bu iş yerini faaliyete geçirmeye çalıştık. İlk başlarda balık ızgara, kızartma, fırın üzerine hizmet veriyorduk ama yeni yerimizde farklı konseptler deniyoruz. Balık kuşbaşı, balık köfte, balık hamburger gibi yeni şeyler de deniyoruz. Balık hamburger çocukların balık alışkanlığı açısından daha çok tercih edilen yiyecek oldu" dedi.

Balığın içerisine yer alan kalsiyumun kemik kaybına engel olduğunu söyleyen Sarı, "Balık bir ihtiyaç. Kahramanmaraş gibi bir yerde insanların balığa alışan insanlar daha çoktur" diye konuştu.