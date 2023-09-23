Kahramanmaraş'ta Araba Fiyatına Tesbihler

Kahramanmaraş'ta bir kehribar tesbih dükkanında satılan ve değerli taşlarla işlenen el emeği göz nuru tesbihler hem görüntüsüyle hem de fiyatıyla ilgi uyandırıyor. Dükkan sahibi, tesbihlerin fiyatlarının 250 TL ile 180 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta bir kehribar tesbih dükkanında satılan ve değerli taşlarla işlenen el emeği göz nuru tesbihler hem görüntüsüyle hem de fiyatıyla ilgi uyandırıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Sarayaltı İsa Dıvanlı Mahallesi'nde 9 yıldır tesbih işletmesi yapan 35 yaşındaki Derviş Candemir, el emeği göz nuru tesbihlerin belirli aşamalardan geçerek müşteriye sunduğunu söyledi. Candemir, dükkanında bulunan ürünlerin 250 TL'den 180 bin TL'ye ulaşan rakamlardan satıldığını aktardı.

Maddi değerle ölçülmeyecek çok yüksek tesbihlerin olduğunu söyleyen Candemir, "Ben 9 yıldır bu sektörde hizmet etmekteyim. İyi günlerimizde oldu, kötü günlerimizde oldu. Malum Kahramanmaraşlı olarak büyük bir deprem atlattık ve diğer illerimiz ile birlikte. Buna rağmen şükürler olsun ki ayakta kalıp, tutunmaya çalıştık. Osmanlı sıkma dediğimiz,tabir ettiğimiz tesbih 165 bin TL' ye varan tesbihlerdir. Koleksiyonlarda kullanılan tesbihimiz ise 115 bin TL civarında. Burada maddi değerle ölçülmeyecek çok yüksek tespihlerimiz var. Mesela burada eski usul çalışılmış tesbihler var" dedi.

Candemir, "Buraya tahmini bir fiyat olarak girersek,1 milyon TL 'ye ulaşacak rakam mevcuttur. Bu da günümüzde bayağı maddi değere sahiptir. Araba mı diyeyim arabalar mı diyeyim tabi markasına göre değişiyor. Burada en düşük tesbihimiz 250 TL'den başlıyor,en yüksek fiyatımız ise 170-180 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Çok şükür bizlerde bu mesleği çocuklarımıza ve bizim gibi olan gençlere bırakabilirsek ne mutlu bizlere" dedi. - KAHRAMANMARAŞ