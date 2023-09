Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Ev Mahallelileri Korkutuyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan 2 katlı müstakil ev, mahallelilere büyük korku yaşatıyor. Ev, her an çökme ihtimali nedeniyle yıkılmasını talep ediliyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan 2 katlı müstakil ev, mahallelilere büyük korku yaşatıyor. Ağır hasarlı evin hemen karşısında ikamet eden vatandaşlar, yapının her an çökme ihtimalinin bulunduğunu için yıkılmasını talep ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin üzerinden tam 214 gün geride kaldı. 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrasında birçok yapı yıkılmış, birçok yapı ise ağır hasar almıştı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Mesut Can Caddesinde bulunan 2 katlı müstakil ev, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde ağır hasar almış ve ev kullanılmaz hale gelmişti. Aynı sokak içerisinde ağır hasarlı binanın karşısında ikamet eden vatandaşlar, tehlike oluşturan yapının yıkılmasını istedi. Yapının her an yıkılacakmış gibi durduğunu, altından çocukların sıkça geçtiğini söyleyen vatandaşlar, binanın tehlike arz etmesi nedeniyle geceleri uyuyamadıklarını ifade etti.

"Burada can güvenliği hiç yok"

Müstakil evin kendileri için büyük tehlike arz ettiğini ve bu evin karşısında yaşadıklarını söyleyen Nizamettin Gökdeniz, "Böyle yaşamaya razı gelmiyoruz ama kısıtlı imkanlarla ancak bu şekilde devam ediyor. Her saat başı çarşıya, bakkala gidip geliyoruz, bu çocuklara yazık günah" dedi.

7 aydır binanın bu şekilde durduğunu dile getiren Mehmet Dökme, yapının yıkılmasını istedi. Sokağın hem kendileri için hem de çocuklar için büyük risk taşıdığını aktaran Mehmet Esen ise, "Burada can güvenliği hiç yok. Birinin başına bir briket düşse olduğu yerde ölür. Bir an önce kalkması lazım bunun" diye konuştu.