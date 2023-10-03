Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yüzde 58,7'si yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 35 bin 229 binanın yüzde 58,7'sinin yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Valiliği'nden şehrin son durumu hakkında yazılı açıklamada bulunuldu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde il geneli 35 bin 229 bina ağır hasar aldığı, depremlerde ağır hasar alan binaların ise yüzde 58,7'sinin yıkımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binalardan kaldırılan enkaz sayısı ise 21 bin 146 olarak kayıtlara geçerken, binalardan kaldırılan enkaz hacmi ise 3 milyon 648 bin 830 olarak açıklandı. İl geneli 7 bin 418 ağır hasarlı binanın mahkeme sürecinde olduğu, 870 binanın ise yıkım ihalesi aşamasında olduğu öğrenildi. Şehirde 261 ağır hasarlı kültürel varlıklı binaların olduğu da belirtilirken, yıkımı yapılacak ağır hasarlı binaların sayısının ise 27 bin 550 olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmaların hızlanması gerektiğini ifade eden İlker Yiğen, "Kahramanmaraş 6 Şubat'ta büyük deprem geçirdi ve şehirde çalışmalar son sürat devam ediyor. Büyük bir alanda binalar yıkıldı ve oraları görünce ister istemez yüreğimiz burkuluyor. Nice insanlar yaşıyordu. Yıkılan binaların yerlerinin bir an önce temizlenip enkazların kaldırılmasını bekliyoruz ve şehrin ayağa kalkmasını bekliyoruz. Kalıcı konutların çalışmasının da bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Mehmet Yalçın ise "Büyük bir afet yaşadık, bu afetin altından kalkmak kolay değil, çalışmalar sürüyor. Ancak bu çalışmaların da hızlanması lazım ve enkazların kaldırılması lazım" diye konuştu.

Durdu Keklik de, "Ben çok memnunum, olsa olsa bu kadar olur, sonuna kadar devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.