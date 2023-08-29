Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı
Yaşam Haberleri
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar alan 11 katlı bir bina, patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımı vatandaşlar da izledi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı binanın patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkımı yapıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan ve 3 bloktan oluşan 11 katlı binalardan birinin yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Polis ekipleri tarafından çevresinde güvenlik önlemi alınan bina, 250 kilogram patlayıcı, 1600 kapsül kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı.
Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Yaşam