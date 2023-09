Kahramanmaraş'ta 72 yaşındaki berber mesleğine devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 7 yaşında berberliğe başlayan Alaattin Kolsuz, 72 yaşına gelmesine rağmen her gün dükkanını açarak mesleğine devam ediyor. Kolsuz, genç berberlere yenilik ve gelişim önerisinde bulunuyor.

Kahramanmaraş'ta 7 yaşında berberliğe başlayan ve kente gelen valileri, emniyet müdürlerini, paşaları tıraş eden Alaattin Kolsuz, 72 yaşına gelmesine rağmen her gün dükkanını sabahın erken saatlerinde açarak mesleğine devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan dükkanını her sabah aynı saatte açan ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini devam ettirmeye çalışan Kolsuz, 7 yaşında başladığı mesleğini hala severek yapıyor. Yarım asırdan fazla bir süredir berberlik yapan Kolsuz, herhangi bir şikayetinin olmadığını ve işini severek yaptığını dile getirdi.

Kendi mesleğindeki gençlere nasihat olarak yeniliği ve kendini geliştirmeyi öğütleyen usta berber, gelişimi yakalayan genç berberlere de saygıyla baktığını söyledi.

7 yaşında başladığı mesleği 65 senedir devam ettiren Kolsuz, "65 seneden bu yana bu işi yapıyorum. Yani bir şikayet var mı hayır. Her dönemin kendine has bir güzelliği var. Şimdi de böyle güzel. Gençlerle değil de biz de bizim yaşlardaki insanları tıraş ediyoruz. Gençlerle neden yapamayız onların dünyası farklı bizim dünyamız farklı. Onların şekilleri farklı. Allah'a şükür sağlığım yerinde her şeyim var. İyi kötü gelip burada bir çorba parası kazanıyorum. Eskinin güzellikleri vardı ama şimdi bana göre benim yaşadığım şekle göre doğal olan bir şey yok. Yediklerimiz, içtiklerimiz doğal değil. İnsanlar da doğal değil" diye konuştu.

Genç berberlerin mesleklerine yenilik katmalarını söyleyen Kolsuz, "Yenilik güzel şey. Yenilik olması lazım. Biz yenilik görmedik, yaşamadık. Ama meslekteki gençler bunu yapıyorsa onlara saygı ile bakarım. Bir insan mesleğinde hep aynı olmasın. Daha ileriye gitsin. Yenilik olması şart" dedi.

Kentte eski dönemlerde görev yapan birçok yetkiliyi de tıraş ettiğini söyleyen Kolsuz, "Valileri, emniyet müdürlerini, kaymakamları tıraş ettim. Paşalar da geldi. Ama şimdi yok her şey gençlere döndü" ifadelerini kullandı.

Şakir Kocabaş isimli vatandaş ise, "Bu berber benim hem berberim, hem de arkadaşım. Gelirim tıraş olurum iki sohbet ederim. Yani haftada bir defa gelirim. Arkadaşımız olması ve güzel tıraş etmesinden dolayı geliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ