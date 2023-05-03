Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kahramanmaraş'ta 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliliğinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş ve çevre illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Yaşam

Kahramanmaraş Deprem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title