Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliliğinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş ve çevre illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.