Kahramanmaraş'ta 4.6 Büyüklüğünde Deprem
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7.55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar olmadı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad verilerine göre saat 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7.55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar olmadı.