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Kahramanmaraş'ta 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7.55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar olmadı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre saat 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7.55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar olmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Yaşam

AFAD Yaşam Haberler

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