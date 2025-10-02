Kahramanmaraş'ın Bakırcısı: Bakır Ürünlerin Faydaları ve Geleceği

KAHRAMANMARAŞ'ta 54 yıl önce başladığı bakırcılık mesleğini 1994'ten bu yana Antalya'da sürdüren Mustafa Kasapkara (61), doğru kullanılan bakır mutfak ürünlerinin sağlığa faydalı olduğunu söyledi. Kasapkara, "Çelikten, alüminyumdan, teflondan daha sağlıklı. Bakırdan üretilmiş bir ürünün içine ne koyarsanız tadı değişir, şifa verir. Yoğurt mayalasanız daha lezzetli olur, su koysanız tadı zenginleşir" dedi.

Yıllardır bakırcılık mesleğini sürdüren Mustafa Kasapkara, 7 yaşında, Kahramanmaraş'ta, babasının yanında çıraklığa başladığını söyledi. Baba mesleğini sürdürmek zorunda kaldığını belirten Kasapkara, "İki oğlumu da bu alanda yetiştirdim. A'dan Z'ye bakırın her işini yapabiliyorlar. Boynuz kulağı geçti diyebilirim" dedi. 1994'te Antalya'ya geldiğini, kentin zanaat için tarihi önem taşıdığını belirten Kasapkara, "Bildiğim kadarıyla burası, Sobacılar Çarşısı, Antalya'nın ilk sanayisi. O dönem çok canlıydı, ahlak vardı. Zamanla canlılığını kaybetti. Turizme yönelik el sanatlarına daha çok değer verilseydi, bugün daha iyi bir konumda olurdu" diye konuştu.

'ÇIRAK BULMAK ZOR'

Gençlerin zanaata ilgisiz olduğunu söyleyen Kasapkara, "Çırak bulmak zor. Gençler emeksiz para kazanmak istiyor. Ama kolay olan hiçbir şey ömürlü de olmaz. Ben emekli olmama rağmen severek çalışıyorum. Devletimizden destek gerekiyor. Ben usta eğitici belgesi sahibiyim, fırsat verilse bu sanatı yeni nesillere aktarırım" dedi.

Kasapkara, bakırın doğal ve sağlıklı bir maden olduğunu söyledi. Bakır sahan, cezve, bardak, kase ürettiğini, bakırın kimyasal içermeyen bir maden olduğunu kaydeden Kasapkara, "Çelikten, alüminyumdan, teflondan daha sağlıklı. Bakırdan üretilmiş bir ürünün içine ne koyarsanız tadı değişir, şifa verir. Yoğurt mayalasanız daha lezzetli olur, su koysanız tadı zenginleşir" diye konuştu.

DOĞRU KULLANMAK ŞART

Bakır ürünlerin ömrünü uzatmak için kullanım tavsiyeleri veren Kasapkara, "Bakırdan üretilen mutfak malzemeleri bulaşık makinesine girmemeli, sert cisimle yıkanmamalı ve ahşap kaşık kullanılmalı. Bakır ürünler kullanılarak yapılan yemekler ise kısık ateşte pişmeli, çünkü bakır ısıyı kendine çeker. Böyle kullanılırsa ürüne yapılan kalay, 8 ay ile 1 yıl gider. Yanlış kullanılırsa, 2 ayda kalay bozulur" dedi.

FİYATLAR 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Vatandaşların büyük bölümünün eski bakır eşyalarını yeniletmek için geldiğini anlatan Kasapkara, "Annelerinden, dedelerinden kalan bakır ürünleri getiriyorlar. Biz kalaylayıp yeniden mutfakta kullanılmasını sağlıyoruz. Kına tepsisi, kahve cezvesi, küçük kaseler gibi geleneksel ürünlere de talep var. İnsanlar gelenekleri kaybolmasın, yaşasın istiyor" diye konuştu. Kasapkara, ürettiği ürün fiyatlarının işçiliğe göre değiştiğini belirterek, "Bir kahve cezvesi 150 ila 200 lira, yumurta sahanı 250 ila 300 lira civarında. İşleme ve desenler arttıkça fiyat da yükseliyor" ifadelerini kullandı.

'DOKTOR TAVSİYESİYLE ALANLAR VAR'

Bakırın faydasının artık daha çok bilindiğini söyleyen Kasapkara, "Doktor tavsiyesiyle bakır kap alanlar var. Ben mutfağımda yıllardır bakır kullanıyorum, hiç problem yaşamadım. Kullanmasını bilince sağlığa faydalı" dedi.

Bakırcılığın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kasapkara, "Bu meslek bizim kültürümüz, atalarımızdan kalan bir miras. Değerini bilmeli, yaşatmalıyız. Oğullarıma devrettim ama torunlara geçer mi bilemiyorum. Devletimizin desteğiyle bu sanat devam edebilir" diye konuştu.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,