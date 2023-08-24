Kahramanmaraş Dondurması Dünya Çapında İlgi Görüyor

Kahramanmaraş'ta üretilip dünyanın dört bir yanına sevk edilen coğrafi işaretli ürün 'Maraş dondurması' 50 farklı lezzetle vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş dövme dondurması, Ahır Dağı'nın eteklerinde kekik, çiğdem, keven ve sümbül gibi bitkilerle beslenen keçilerin sütü, aynı bölgeden toplanan salep karışımı ve yılların verdiği ustalık ile elde ediliyor.

Asırlardır damakları tatlandıran eşsiz lezzet yaz-kış tüketilebiliyor. Kahramanmaraş'ta dondurma üreticisi Alpedo Dondurma ise 50'nin üzerinde farklı dondurma lezzetini üretip müşterilerin beğenisine sunuyor.

Kervanhan Gastronomi tesislerinde 250 kilogramlık dövme dondurmayı baltayla keserek vatandaşlara ikram eden Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 'Her dondurma Maraş dondurması değildir' dedi.

Günlük 160 ton dondurma üreterek 27 ülkeye ihraç yaptıklarını ifade eden Kervancıoğlu, "Çok büyük asrın felaketini yaşadık. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara da şifalar diliyorum. Mevsim sezon da olunca biz Kahramanmaraş'ta Alpedo-Kervan Lezzet Grubu olarak 40 bin metre kare kapalı merkezimizde günlük 160 ton dondurmamızı üretiyoruz ve Türkiye'nin 195 bin noktamıza ürünümüzü yetiştiriyoruz. Keçi sütü, doğal salebi ve ustalığı da olunca çok güzel bir dondurma elde etmiş oluyoruz. Kendi lojistik firmamızdaki eksi 25 derecelik araçlarımız ile Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Buradan da aynı zamanda 27 ülkeye ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yazı kışı olmayan doğal bir ürün'

Dondurmanın dört mevsim tüketilebileceğini de aktaran Kervancıoğlu, "Bu dondurmayı eksi 25'te de yiyebilirsin artı 45 derecede de yiyebilirsin. Keçi sütü anne sütünden sonra en değerli sütümüz. Dondurmaların dışında Kahramanmaraş'ta ürettiğimiz güzelim tatlıları da aynı zamanda 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Her dondurmayı alıp tüketmeyin bu çok önemli. Bizler insan sağlığına önem veriyoruz ve kırmızıçizgimiz. Her dondurma bir Kahramanmaraş dondurması değildir. Çünkü bunun bir kriterleri vardır. Kahramanmaraş dondurmasını coğrafi işaretini almış bir markayız. Altında Maraş dondurması yazabilir. İnsan sağlığı çok önemlidir" diye konuştu.

'Gastronomide söz sahibiyiz'

Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş'ımızın değeri Kervanhan Gastronomi tesislerindeyiz. Bu tesislerimizde 100'ün üzerinde Maraş'ın yöresel mutfağı ve ürünleri var. Kıymetli misafirlerimiz burada lezzetlerimizden tadıp yemeklerini yiyip ürünlerimizi alıp araçlarının arkasına koyup her yere götürebiliyorlar. Aynı zamanda kervadaniste.com diye adresimiz var. Buradan ürünlerimizi gönderiyoruz. Dondurmayı alıyorsun hiçbir şekilde bozulmuyor 72 saat şoklu dondurmamızı Türkiye'nin her yerine buradan dondurmamızı götürebiliyorsun. 195 bin Alpedo noktalarında biz Kahramanmaraş'taki kaliteyi aynı şekilde sunuyoruz" dedi.

Tesislere gelip Maraş lezzetleri ve dondurmasını tadan vatandaşlar ise mutluluklarını ifade ettiler. - KAHRAMANMARAŞ